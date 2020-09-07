Россиянка Джоджуа проведет свой следующий бой на одном турнире с Хабибом
Россиянка Лиана Джоджуа проведет следующий бой 24 октября против американки Миранды Маверик на турнире UFC 254, сообщили в компании Prime Fight Management.
В активе 23-летней Маверик семь побед и два поражения. На счету Джоджуа восемь побед и три поражения.
Турнир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В главном бою чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с Джастином Гэтжи.
Отличные новости! Лиана Джоджуа @likajojua проведет следующий бой 24 октября против американки Миранды Маверик на турнире UFC 254. Турнир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В главном бою ивента чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с Джастином Гэтжи. #lianajojua #UFC #primefihtmgm
Дополнительная информация: