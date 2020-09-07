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Россиянка Джоджуа проведет свой следующий бой на одном турнире с Хабибом

10:46
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Россиянка Лиана Джоджуа проведет следующий бой 24 октября против американки Миранды Маверик на турнире UFC 254, сообщили в компании Prime Fight Management.

В активе 23-летней Маверик семь побед и два поражения. На счету Джоджуа восемь побед и три поражения.

Турнир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В главном бою чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с Джастином Гэтжи.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9387297

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