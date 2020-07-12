«Россия, мы это сделали!» Петр Ян — о победе над Альдо и чемпионском поясе UFC
07:16
Россиянин Петр Ян поделился впечатлениями от завоевания титула чемпиона UFC в легчайшем весе. На турнире UFC 251 он техническим нокаутом победил бразильца Жозе Альдо.
— Ребята, я вас обожаю, — сказал Ян после боя. — Россия, мы это сделали. Знал, что это сильынй соперник. Была задача в первых раундах максимально поддавливать, давать больше ему работать, а с третьего раунда уже самому. Так и получилось, он подвымотался, начали его разбирать.
Когда стал отцом, это очень сильно мотивирует. Большое спасибо супруге. Это очень приятно. Спасибо всем за поздравления. Хочу также поблагодарить болельщиков. Всем огромное спасибо. Люблю, ценю, уважаю.
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