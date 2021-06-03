Роналдо прокомментировал видео, в котором Хабиб забивает гол
12:32
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram видео, в котором он играет в футбол.
В ролике российский боец обвел соперника и забил гол.
«Кто помнит Роналдо 2008 года? Чуть набравший, но все же с порохом», — подписал Хабиб видео.
Пост прокомментировал легендарный бразильский футболист Роналдо. Он поставил несколько смайликов с изображением аплодисментов.
Также комментарий оставил бывший футболист и автор канала «КраСава» Евгений Савин.
«Опять повар в воротах?» — написал Савин.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю