Роналдо прокомментировал видео, в котором Хабиб забивает гол

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram видео, в котором он играет в футбол.

В ролике российский боец обвел соперника и забил гол.

«Кто помнит Роналдо 2008 года? Чуть набравший, но все же с порохом», — подписал Хабиб видео.

Пост прокомментировал легендарный бразильский футболист Роналдо. Он поставил несколько смайликов с изображением аплодисментов.

Также комментарий оставил бывший футболист и автор канала «КраСава» Евгений Савин.

«Опять повар в воротах?» — написал Савин.