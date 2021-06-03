Колби Ковингтон станет следующим претендентом на титул полусреднего веса

Следующим соперником для чемпиона полусреднего дивизиона Камару Усмана станет Колби Ковингтон, сообщил журналист Yahoo Sports Кевин Айола со ссылкой на президента UFC Дану Уайта.

«Уайт сказал мне сегодня, что Колби Ковингтон будет следующим претендовать на титул в полусреднем весе», — написал Кевин в своем Twitter.

В декабре 2019-го Ковингтон проиграл Усману нокаутом в пятом раунде. С тех пор Камару провел три успешные защиты, в то время как Колби подрался всего раз: нокаутировал в пятом раунде экс-чемпиона Тайрона Вудли.