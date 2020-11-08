Романов заявил, что хочет провести бой с Розенструйком

Молдавский боец Александр Романов заявил на пресс-конференции, что хотел бы сразиться с Жаирзиньо Розенструйком из Суринама.

29-летний тяжеловес Романов (13-0) в ночь на воскресенье на турнире UFC on ESPN 17 (UFC Vegas 13) победил удушающим приемом в первом раунде бразильца Маркоса Рожерио де Лиму (17-7-1).

— Я хотел бы провести бой через месяц, — сказал Романов. — Желаемый соперник? Марчин Тыбура, потому что в июле наш бой был отменен. А после него я бы хотел подраться с Жаирзиньо Розенструйком. Когда у меня был рекорд 6-0 или 7-0, я мог с ним встретиться в Rizin, но организовать бой не получилось. Теперь мы в оба в UFC, так что, думаю, наш бой возможен.

Тыбура (20-6) занимает 15-е место в рейтинге тяжеловесов UFC, а Розенструйк (11-1) — третье. Романов же дебютировал в UFC в сентябре, выиграв удушающим приемом у Роке Мартинеса.