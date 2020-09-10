Романов в ближайшее воскресенье проведет бой против Мартинеса

Молдавский боец ММА Александр Романов в воскресенье проведет свой дебютный бой в UFC. Об этом сообщает пресс-служба организации. Указано, что его соперником станет американец Роке Мартинес. Бой пройдет на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Дебют Романова в UFC откладывался трижды. В апреле он должен был встретиться с бразильцем Рафаэлем Пессоа, но бой был отменен из-за пандемии. На июль молдавскому спортсмену назначили бой с поляком Марчином Тыбурой, но Романов заболел коронавирусом. В начале сентября у него планировался бой с бразильцем Рожерио де Димой, однако на этот раз коронавирусом заразился его соперник.

Оба спортсмена выступают в тяжелой весовой категории. 29-летний Романов победил во всех 11 поединках в ММА (2 нокаута). У 34-летнего Мартинеса 16 побед (8 нокаутов), 2 ничьи и 5 поражений.