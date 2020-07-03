Родственники Абдулманапа Нурмагомедова попросили дагестанцев не приезжать на похороны

Семья известного тренера по ММА Абдулманапа Нурмагомедова приняла решение, что в его похоронах примет участие только узкий круг близких родственников. Об этом сообщается в Instagram Кизилюртовского района Дагестана.

Нурмагомед Нурмагомедов, брат Абдулманапа, в обращении на видео попросил близких воздержаться от приезда на похороны, чтобы болезнь дальше не распространялась.

Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений.