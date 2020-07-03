Родственники Абдулманапа Нурмагомедова попросили дагестанцев не приезжать на похороны
Семья известного тренера по ММА Абдулманапа Нурмагомедова приняла решение, что в его похоронах примет участие только узкий круг близких родственников. Об этом сообщается в Instagram Кизилюртовского района Дагестана.
Нурмагомед Нурмагомедов, брат Абдулманапа, в обращении на видео попросил близких воздержаться от приезда на похороны, чтобы болезнь дальше не распространялась.
что в его похоронах примет участие только узкии? круг близких родственников. (Слева направо на видео : имам мечети села Кироваул Дауд Даудов, глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов, брат Абдулманапа Нурмагомедова — Нурмагомед Нурмагомедов, основатель спортивного клуба им. Базарганова — Мурад Базарганов). @glava.shabanov #новостидагестана #новости #сегодня #кизилюртовскии?раи?он #шабанов #магомедшабанов #зубутлимиатли #новоегадари #чонтаул #миатли #комсомолькое #акнада #кироваул #стальское #шушановка #кульзеб #новыи?чиркеи? #нечаевка #мацеевка #нижнии?чирюрт #гельбах #султанянгиюрт @glavard @agiprd @pravitelstvo_rd #нурмагомедовхабиб #абдулманапнурмагомедов #хабибнурмагомедов @khabib_nurmagomedov #скорбим
Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений.