Родственник Нурмагомедова рассказал, как Хабиб отнесся к отмене боя с Фергюсоном

Родственник чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — боец лиги АСА Магомедрасул Хасбулаев — в интервью «СЭ» рассказал, как Хабиб вел себя после того, как в марте внезапно вернулся в Дагестан.

Нурмагомедов 18 апреля должен был провести бой с Тони Фергюсоном на шоу UFC 249. Полтора месяца он тренировался в США. По словам Хабиба, руководство UFC заверило его, что турнир пройдет в ОАЭ. Нурмагомедов отправился туда, однако в страну его не пустили — за несколько часов до прибытия бойца ОАЭ закрыли границы. Затем Хабиб вернулся в Россию — в Дагестан. Шоу UFC 249 в итоге было перенесено на 9 мая. Фергюсон проведет бой с Джастином Гэтжи.

— Вы тренировались с Хабибом, когда он чуть больше месяца назад вернулся в Дагестан из Калифорнии. Был ли настрой, что бой с Фергюсоном все же состоится?

— Хабиб тренировался, но не был уверен, что ему дадут бой. Все было под вопросом. Говорил, что могут сделать в ОАЭ, но уверенности нет. Он не был в курсе. Ему могли позвонить в любой день и сказать о новых условиях, но конкретики не было.

— Тем не менее тренировки были в полную силу?

— Да. Большого количества ребят не было, но 4-5 парней, которые были нужны Хабибу, присутствовали. Тренировки проходили в полную силу.

— Выходит, там были вы, Хабиб, Ислам Махачев...

— Точно уже не вспомню, кто там был.

— Ситуация, когда не знаешь, пройдет ли поединок, наверное, вредит?

— Конечно. Ты не знаешь, к чему готовишься, не видишь цели. Организм может психологически «приехать». Одно дело, когда ты знаешь конкретную дату и место, а тут ты идешь в зал и думаешь, тренироваться, или нет. Думаешь, сбавить ли нагрузки.

— Когда прекратили активный тренировочный процесс?

— Когда Хабибу уже сказали, что боя не будет.

— Можно ли сказать, что из-за этого присутствовала нервная обстановка?

— Я видел, что Хабиб очень сильно хотел этого боя. Это было очень заметно. Мы все со сжатыми кулаками верили, что поединок пройдет, ждали его.

— В какой форме был Хабиб, по вашим ощущениям?

— Наверное, в лучшей за всю карьеру.

— Как определили это?

— Когда работаешь с человеком, чувствуешь его физические данные, видишь, сколько времени он работает и как. Думаю, спортсмены могут это чувствовать. Тем более, в спарринге.

— Как восприняли в команде всю критику в адрес Хабиба?

— Конечно, неприятно видеть всякую грязь, но я, например, не особо обращаю внимания на такие моменты. Тем более, любой человек может с левого аккаунта писать всякую грязь. Видеть неприятно, слушать — тоже, конечно. (Илья Андреев)