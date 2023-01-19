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Сегодня, 09:05

Роберт Уиттакер планирует вернуться в октагон в марте-апреле

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) сообщил, что ему обидно, что его бой с Пауло Костой (14-2) на UFC 284 отменен, а также опроверг слухи, что на том турнире он подерется с Хамзатом Чимаевым (12-0). Об этом он сказал в интервью Fox Sports Australia.

— Ходили слухи, что Хамзат Чимаев может подраться в Перте.

— Сразу скажу, мне никого не предлагали. Появилась возможность перенести мой бой на март-апрель, и мы ей воспользовались.

Уиттакер и Коста должны были подраться 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия. Бразилец отказался драться из-за недовольства своим гонораром.

Хамзат Чимаев
UFC
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