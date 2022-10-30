UFC Fight Night 213: результаты всех боев турнира

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 213, в главном бою которого Арнольд Аллен (19-1) победила Келвина Каттара (23-7) техническим нокаутом во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Полулегкий вес: Арнольд Аллен (Великобритания) победил Келвина Каттара (США) — ТКО, 2-й раунд.

Полусредний вес: Макс Гриффин (США) победил Тима Минса (США) — Раздельное решение судей.

Тяжелый вес: Вальдо Кортес-Акоста (США) победил Джареда Вандераа (США) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Трейжан Гор (США) победил Джоша Фремда (США) — Технический сабмишн, 2-й раунд.

Полутяжелый вес: Халил Роунтри (США) победил Дастина Джакоби (США) — Раздельное решение судей.

Средний вес: Роман Долидзе (Грузия) победил Фила Хоуса (США) — КО, 1-й раунд.

Тяжелый вес: Маркос Рожерио де Лима (Бразилия) победил Андрея Орловского (Белоруссия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Средний вес: Чжун Ен Парк (Южная Корея) победил Джозефа Холмса (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Стив Гарсия (США) победил Чейза Хупера (США) — ТКО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Коди Дерден (США) победил Карлоса Моту (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Промежуточный вес: Кристиан Родригес (США) победил Джоша Уимса (США) — Сабмишн, 1-й раунд.