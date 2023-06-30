Резников не исключил своего появления в новом сезоне Гран-при ACA

Финалист Гран-при АСА в легком весе Артем Резников не исключил своего появления в новом сезоне Гран-при легкого веса.

«Пока предложений ко мне не поступало. Если меня готовы подождать до декабря, могу принять участие в новом Гран-при. У меня сломан нос и мне нужно его залечить. Мне советуют сделать операцию, потому что левая сторона у меня не дышит. Другие ребята говорят, что это не влияет на занятие спортом. Они хорошо тренируются, без влияния на функционал. Сейчас попробую тренироваться и если буду хорошо дышать, откажусь от операции. Главное, чтобы в ACA подождали. Сейчас я буду драться чаще, потому что я легко согнал вес, начав работать с диетологом. Раньше я испытывал трудности, но в последний раз я был удивлен, насколько было легко», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

16 июня Резников проиграл Эдуарду Вартаняну на турнире ACA 159. Для каждого из спортсменов это был последний бой в лиге по контракту. На счету Артема 24 победы и семь поражений. В активе Эдуарда 25 побед и четыре поражения.