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Сегодня, 18:20

Резников не исключил своего появления в новом сезоне Гран-при ACA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Гран-при АСА в легком весе Артем Резников не исключил своего появления в новом сезоне Гран-при легкого веса.

«Пока предложений ко мне не поступало. Если меня готовы подождать до декабря, могу принять участие в новом Гран-при. У меня сломан нос и мне нужно его залечить. Мне советуют сделать операцию, потому что левая сторона у меня не дышит. Другие ребята говорят, что это не влияет на занятие спортом. Они хорошо тренируются, без влияния на функционал. Сейчас попробую тренироваться и если буду хорошо дышать, откажусь от операции. Главное, чтобы в ACA подождали. Сейчас я буду драться чаще, потому что я легко согнал вес, начав работать с диетологом. Раньше я испытывал трудности, но в последний раз я был удивлен, насколько было легко», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

16 июня Резников проиграл Эдуарду Вартаняну на турнире ACA 159. Для каждого из спортсменов это был последний бой в лиге по контракту. На счету Артема 24 победы и семь поражений. В активе Эдуарда 25 побед и четыре поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/reznikov-vystuplyu-v-novom-gran-pri-aca-esli-menya-podozhdut-262615/
ММА
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