Резников назвал бой, который по популярности не уступит бою Хабиба и Конора

Казахстанский боец АСА, участник Гран-при легковесов Артем Резников (23-6) считает, что поединок непобежденных бойцов Хамзата Чимаева (11-0) и Шавката Рахмонова (16-0) будет громким боем для всего постсоветского пространства.

«Почему Рахмонов не способен победить Чимаева? Во-первых, в нашей жизни возможно все, тем более если ты веришь в себя и пашешь, — сказал Резников в интервью YouTube-каналу USACHEV TV. — Во-вторых, я не вижу, чтобы он был слабее него. У Рахмонова хорошая борьба, хорошая ударка. Это будет очень крутой мегабой.

Я думаю, что если UFC устроит такой бой, то только выиграет, потому что все постсоветское пространство будет смотреть. Мне кажется, будет примерно, как в поединке Хабиба и Конора. Конечно, это другой уровень, их бой смотрел весь мир. Но в Казахстане будет такой же хайп, как и когда Конор дрался с Хабибом».

Рахмонов победил 10 номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.



