Боец UFC обвинил Нейта Диаса в трусости: «Гарантирую, что ты сольешься с боя»

33-летний средневес Брайан Барберена (18-8) обратился к Нейту Диасу (20-13), предложив ему подраться в любой весовой категории, начиная с полусреднего и заканчивая тяжелым весом.

«Я до сих пор слышу, как Нейт Диас ноет, что ему не дают бои, — написал Барберена в социальных сетях. — Я готов надрать тебе зад в любой весовой категории, начиная с полусреднего веса. Гарантирую, что ты сольешься с боя, придумав какой-нибудь предлог, чтобы не быть избитым».

Барберена идет на серии из трех побед. В прошлом бою он победил Робби Лоулера (29-16) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).