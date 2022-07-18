Петр Ян: «Верю, что Махачев сможет одержать победу над Оливейрой»

Бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян (16-3) уверен, что Ислам Махачев (22-1) сможет победить Чарльза Оливейру (33-8), потому что у него есть все для этого навыки.

«Верю, что Махачев сможет одержать победу над Оливейрой, — приводит слова Яна matchtv.ru. — Если Ислам правильно подойдет к этому поединку, составит четкий геймплан, то у него есть все навыки для того, чтобы побить бразильца. Хотя Оливейра — интересный, крепкий и разнообразный боец. Это достойный соперник, нас ждет очень интересное противостояние».

Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.