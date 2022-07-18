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Сегодня, 12:05

Петр Ян: «Верю, что Махачев сможет одержать победу над Оливейрой»

Ян уверен, что Махачев сможет победить Оливейру
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян (16-3) уверен, что Ислам Махачев (22-1) сможет победить Чарльза Оливейру (33-8), потому что у него есть все для этого навыки.
«Верю, что Махачев сможет одержать победу над Оливейрой, — приводит слова Яна matchtv.ru. — Если Ислам правильно подойдет к этому поединку, составит четкий геймплан, то у него есть все навыки для того, чтобы побить бразильца. Хотя Оливейра — интересный, крепкий и разнообразный боец. Это достойный соперник, нас ждет очень интересное противостояние».
Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.
Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.
Источник: https://beta.matchtv.ru/boxing/matchtvnews_NI1634959_Petr_Jan_schitajet_chto_u_Mahacheva_jest_vse_navyki_dla_pobedy_nad_Olivejroj.
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