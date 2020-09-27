Рано утром 27 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 253. В со-главном бою шоу на Бойцовском острове в октагон выйдут Доминик Рейес (США) и Ян Блахович (Польша). Бойцы сразятся за вакантный титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе.

Ориентировочное время начала боя Рейес vs Блахович — 6.30 27 сентября (по Москве).

Вечер UFC 253 можно смотреть с помощью UFC Fight Pass на сайте лиги. Также трансляцию боев в прямом эфире ведет UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Главный бой UFC 253 — Исраэль Адесанья (Нигерия) vs Паулу Коста (Бразилия) за титул чемпиона в среднем весе (пояс принадлежит Адесанье). Основной кард стартует в 5.00 (мск), его откроет поединок Зубайра Тухугов (Россия) vs Хаким Даводу (Канада) в полулегком весе.

UFC 253 Адесанья — Коста и Тухугов — Даводу: расписание боев и трансляция турнира