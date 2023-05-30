Реванш Александра Емельяненко и Кокляева запланирован на конец года

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко планирует провести реванш против Михаила Кокляева в конце 2023 года.

«Бой Емельяненко — Кокляев планируется на конец года», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

В своем последнем поединке Емельяненко победил блогера Евгения Ершова сабмишном во втором раунде. Бой состоялся в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве.