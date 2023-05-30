Тренер Стерлинга: «Махачев не дрался год! Почему Алджо должен драться через два месяца?»

Тренер действующего чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (23-3) Рэй Лонго считает, что у руководства UFC разное отношение к чемпионам.

«Это несправедливо. Махачев не дрался год! Почему [Стерлинг] должен драться через два месяца? Что за дела? — сказал Лонго в Anik & Florian Podcast. — Я люблю, когда все справедливо, и мне нравится, когда у всех одни и те же условия.

Если Дана [Уайт] хочет проводить бои каждые два месяца, то так тому и быть. Они диктуют правила, ведь это их компания, им и решать».

Ранее Уайт заявил, что если Стерлинг не будет драться с Шоном О'Мэлли (16-1) 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США, то «Сахарок» встретится с другим оппонентом за временный пояс.

Стерлинг победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Ислам Махачев (24-1) победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.