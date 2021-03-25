Бразильский боец Фроес провалил взвешивание перед турниром ACA
15:35
Боец Фелипе Фроес провалил взвешивание перед турниром ACA 120 и не будет претендовать на титул чемпиона в легком весе в бою против россиянина Магомедрасула Халсулаева.
Бразилец превысил лимит на 400 грамм. Его вес составил 66,7 кг. Таким образом он не может претендовать на пояс чемпиона АСА в легком весе. Фроесу придется отдать 10 процентов своего гонорара сопернику.
Россиянин успешно уложился в лимит весовой категории, показав на весах 65,95 кг.
В активе Фроеса 20 побед и 4 поражения. Рекорд Хасбулаева — 32 победы при 8 поражениях.
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