РЕН ТВ покажет спецпроект «Совбез» с Максимом Новоселовым

Телеканал РЕН ТВ специально к 23 февраля приготовил для зрителей настоящую мужскую премьеру — спецпроект «Совбез». Ведущим программы выступит мастер спорта, чемпион Европы по боевому самбо, эксперт по оружию, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Популярный спортсмен запомнился в Японии как «Безумный Макс», а в России его прозвали «Шатун».

В «Совбезе» Новоселов поделится своим опытом службы в ВДВ и работы инструктором ЧВК, лично протестирует легендарный танк «Армата», покажет славянскую технику борьбы на топорах и научит простейшим приемам самообороны.

Зрители узнают о самых громких диверсиях современности и увидят коронные приемы диверсантов — ведущий «Совбеза» служил в ВДВ и знает о них не понаслышке. Как тренировались русские богатыри? Как Новоселову удалось устроить ЗОЖ-революцию в колонии? И какие приемы рукопашного боя помогут защититься даже без физической подготовки?

О чем думают мужчины, что им на самом деле интересно, какую информацию они ищут, но не могут найти — вы сможете узнать в новом проекте РЕН ТВ, который выйдет в эфир телеканала 21 февраля в 9:00.

10 февраля в 15:00 состоится прямой эфир с Максимом Новоселовым в официальной группе РЕН ТВ в социальной сети «Одноклассники».