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Редкий по красоте нокаут от 40-летнего ветерана ММА. Халидов уничтожил Аскхэма

01:57
Момент нокаута.
Момент нокаута.

Мамед Халидов нокаутировал Скотта Аскхэма на 36-й секунде главного боя турнира KSW 55 в Варшаве. Халидов отправил Аскхэма на пол ударом ногой в прыжке, а затем добил.

40-летний Халидов, представляющий Польшу, взял реванш у британца за поражение в декабре 2019 года и стал чемпионом KSW в среднем весе.

На счету Халидова 35 побед, 7 поражений и 2 ничьи в ММА. У 32-летнего Аскхэма — 19 побед и 5 поражений.

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