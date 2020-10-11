Редкий по красоте нокаут от 40-летнего ветерана ММА. Халидов уничтожил Аскхэма

Мамед Халидов нокаутировал Скотта Аскхэма на 36-й секунде главного боя турнира KSW 55 в Варшаве. Халидов отправил Аскхэма на пол ударом ногой в прыжке, а затем добил.

40-летний Халидов, представляющий Польшу, взял реванш у британца за поражение в декабре 2019 года и стал чемпионом KSW в среднем весе.

На счету Халидова 35 побед, 7 поражений и 2 ничьи в ММА. У 32-летнего Аскхэма — 19 побед и 5 поражений.