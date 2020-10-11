Редкий по красоте нокаут от 40-летнего ветерана ММА. Халидов уничтожил Аскхэма
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Мамед Халидов нокаутировал Скотта Аскхэма на 36-й секунде главного боя турнира KSW 55 в Варшаве. Халидов отправил Аскхэма на пол ударом ногой в прыжке, а затем добил.
WOW!!! What a knockout!!! Mamed Khalidov regains his crown!! #KSW55 pic.twitter.com/1bKnY9KXZm— KSW (@KSW_MMA) October 10, 2020
40-летний Халидов, представляющий Польшу, взял реванш у британца за поражение в декабре 2019 года и стал чемпионом KSW в среднем весе.
На счету Халидова 35 побед, 7 поражений и 2 ничьи в ММА. У 32-летнего Аскхэма — 19 побед и 5 поражений.
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