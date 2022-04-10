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Сегодня, 10:21

Нганну: «Бой Чимаева и Бернса показывает, насколько велик Усман»

Нганну оценил победу Чимаева над Бернсом на UFC 273
Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) прокомментировал поединок Хамзата Чимаева (11-0) и Гилберта Бернса (20-5) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

«Отличный бой двух воинов! Поздравляю обоих бойцов! Может сейчас вы проявите немного уважения Гилберту Бернсу, — написал Нганну в Twitter. — Этот поединок показывает, насколько велик Камару Усман. Если вы посмотрите тот бой против Гилберта, то поймете».

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Усман одолел Бернса 13 февраля 2021 года техническим нокаутом в третьем раунде на UFC 258 в Лас-Вегасе, Невада.

Камару Усман
Франсис Нганну
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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