«Разукрасим Родригеса перед карнавалом». Харитонов ждет боя с бразильцем

Российский боец Сергей Харитонов в преддверии своего боя с бразильцем Фернандо Родригесом рассказал о своем сопернике.

— Для меня это достаточно серьезный соперник. Может быть, в рейтингах он не так высоко, но парень опасный. Он любит бить оверхендом. Непредсказуемый. Выносливый. Будет непросто, но мы все сделаем для того, чтобы победить, однозначно, — цитирует Харитонова «РЕН ТВ».

Он бился и показывал и результат. Кроме того, он выигрывал KSW. Непростой парень, моложе меня.

Бразильцы непростые, волевые, будет жарко и интересно. Будет противостояние Россия — Бразилия. Я уважаю их как бойцов, но у нас будет война. На ринге будем биться за пояс чемпиона мира как настоящие воины, пощады не будет. Будет жаркое и яркое противостояние. Только вперед! Мы будем готовы на все 100 процентов.

Разукрасим перед карнавалом, чтоб приехал красивым. В Бразилию должен ехать смачно.

Бой пройдет 23 февраля в Белоруссии в лиге WTKF. Правила будут отличаться от традиционных правил ММА: бой в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.

39-летний Харитонова выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.

На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года.