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Сегодня, 12:01

Расулов считает, что Исаев должен был легко победить Моури

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион лиги ACA в тяжелой весовой категории Салимгерей Расулов признался, что у него нет объяснения, почему Али Исаев в поединке со Стивом Моури не смог подняться с партера во втором раунде, когда соперник находился в доминирующем положении и наносил удары.

«Сильно переживал за Исаева. Он — мой основной спарринг-партнер. Может, он не прошел акклиматизацию, может травма. Находясь внизу на тренировках, он меня выкидывает, хоть я вешу 140 кг. Я Али еще не видел, и мне самому интересно. В зале он разбирается с участниками Олимпийских игр по вольной борьбе. Не пошел у него бой, а так хотелось бы, чтобы он победил. Али хорошо был готов, хорошо выглядел на спаррингах. Должен был легко выиграть, может его расслабили или он недооценил соперника. У меня в голове только догадки. Если бы дома была валерьянка, я бы ее пил, переживая за Исаева в поединке с Моури», — приводит слова Расулова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Исаева и Моури завершился вничью. По итогам трех раундов все три рефери присудили ничью (28-28, 28-28, 28-28). Для Исаева этот поединок стал первым после трехлетнего перерыва.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/eks-chempion-aca-rasulov-isaev-dolzhen-byl-legko-pobedit-mouri-226388/
ММА
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