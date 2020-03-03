Расул Мирзаев: «Не бывает спортсменов, которые не падают»

Российский боец Расул Мирзаев прокомментировал поражение от Шамиля Шахбулатова. Поединок состоялся в сентябре прошлого года в Москве. Мирзаев проиграл нокаутом в первом раунде. Результат боя он ранее не комментировал.

— Такие поражения в нашем спорте бывают, — сказал Мирзаев на открытой тренировке в Алма-Ате. — Переоцениваем свои возможности и получаем иногда сюрпризы. Не бывает спортсменов, которые не падают. Все для чего-то делается, но не от нас все зависит. Мой бывший соперник молодой, дорогу молодым — я не против.

33-летний Мирзаев 6 марта проведет бой с 30-летним Арманом Оспановым из Казахстана на турнире АСА 105 в Алма-Ате. Поединок пройдет в полулегком весе (до 65,8 кг).

— Восстановление было нервным, — отметил Мирзаев. — Меня один за другим преследуют сюрпризы. Подготовка прошла успешно. Настрой хороший. Казахстан для меня родной, я здесь как дома.

На счету Мирзаева 18 побед и 2 поражения в ММА.