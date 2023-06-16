Раисов назвал сроки возвращения в клетку чемпиона ACA Абдулвахабова

Российский боец лиги АСА Юсуф Раисов рассказал об актуальной форме чемпиона лиги в легком весе Абдула-Азиза Абдулвахабова.

«Позавчера мы вместе в зале, работали. Он боролся, я специфику делал. У него неплохая форма. Он боролся с олимпийским чемпионом. Неплохо. У него были травмы. Сейчас он все залечил. В конце лета или в начале осени он, скорее всего, выступит. Вернется и будет выступать в ACA», — приводит слова Раисова MMA.Metaratings.ru.

Абдул-Азиз Абдулвахабов свой последний поединок провел 5 ноября 2021 года, победив бразильца Хакрана Диаса раздельным решением. На его счету 19 побед и два поражения.