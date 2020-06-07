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Ассунсао — Гарбрандт: видеообзор боя UFC 250

10:35
Рафаэль Ассунсао против Коди Гарбрандта. Фото MMA Fighting.
Рафаэль Ассунсао против Коди Гарбрандта. Фото MMA Fighting.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В соглавном бою встретились экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао.

Поединок завершился победой Гарбрандта нокаутом во втором раунде.

Американец одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при 3 поражениях. Ассунсао в свою очередь потерпел 8-е поражение при 27 победах. Это поражение стало для бразильского бойца третьим подряд.

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