Ассунсао — Гарбрандт: видеообзор боя UFC 250
10:35
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В соглавном бою встретились экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао.
Поединок завершился победой Гарбрандта нокаутом во втором раунде.
Американец одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при 3 поражениях. Ассунсао в свою очередь потерпел 8-е поражение при 27 победах. Это поражение стало для бразильского бойца третьим подряд.
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