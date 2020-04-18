Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал об опыте своего общения с бойцом легчайшего веса Петром Яном.

— Как боец, он безусловно сильный. Сейчас он претендент на титульный бой, — сказал Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram. -В человеческом плане? Не знаю, пытался заговорить с ним и его командой на одном из турниров UFC, так он там что-то лицом ворочать начал.

41-летний Орловский одержал всего одну победу в последних шести боях. Всего у него за карьеру 28 побед и 19 поражений, 2 боя остались без результата.

27-летний Ян — третий в рейтинге UFC в легчайшем весе. Всего в американском промоушене у него шесть поединков (6-0).