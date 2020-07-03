Путин выразил соболезнования Хабибу в связи со смертью отца

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в 57 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

Путин был знаком с отцом Хабиба Нурмагомедова. В сентябре прошлого года он встретился с ними в аэропорту перед вылетом из Дагестана, где находился с рабочей поездкой. Встреча состоялась после турнира в Абу-Даби, где Хабиб защитил чемпионский титул.