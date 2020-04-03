«Пусть сам попробует лишить меня титула». Нурмагомедов ответил на слова Фергюсона

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление Тони Фергюсона, который потребовал, чтобы россиянина лишили титула чемпиона промоушена.

— Пусть он сам попробует лишить меня титула, — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN. — Он просто дурачок. Ладно, лишите меня пояса, если это моя ошибка. В прошлый раз, в апреле 2018 года, это была его ошибка, но сейчас это ошибка не Хабиба, а коронавируса. Это разные вещи.

Если есть желание устроить шоу — погнали. Многие люди хотят драться. У них нет денег, у них есть дети, семьи. Я не собираюсь отказываться. Если есть желание — погнали. Я знаю, что Дэйна Уайт очень старается.

Ранее Нурмагомедов провел прямой эфир в Instagram, в котором рассказал о причинах отмены боя с Тони Фергюсоном. Во время прямого эфира Хабиб объяснил, что не против боя с Тони Фергюсоном, но не знает, куда ему лететь, чтобы провести поединок на фоне пандемии коронавируса.

Конор и Хабиб провели поединок в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года. Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде и завоевал чемпионский пояс.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.