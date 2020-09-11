«Пусть попробует залежать». Как Исмаилов собрался мстить за Шлеменко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов (17-2-1) рассказал журналистам, как собирается драться с американцем Крисом Ханикаттом (12-3).

В сентябре прошлого года Ханикатт победил единогласным решением судей Александра Шлеменко. Бой между Исмаиловым и Ханикаттом может пройти на одном из турниров лиги АСА.

— Шлеменко сказал, что за него мстить не надо.

— Я понимаю, он мужчина — он сам за себя может отомстить. Он тигр в клетке, он зверь. Я как бы не мщу за него. Просто я не люблю, когда Шлеменко побеждают. Когда я был молодой и только входил в сферу ММА, мне очень нравилось, как дерется Шлеменко. Я за него болел. И когда он проигрывал, меня это напрягало. Когда Федор [Емельяненко] проигрывает, меня это тоже напрягает. Не могу объяснить, с чем это связано. Возможно, с тем, что до прихода в ММА я за них болел, топил. Он залежал Шлеменко. Я говорю — давай порешаем вопрос. Вот сюда заходи, залежи, если можешь. Я как Шлеменко буду с ним драться — бэкфисты, удары с разворота. Пусть залежит, если может. Хочу порешать вопрос с Крисом Ханикаттом. (Илья Андреев)