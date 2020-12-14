Промоутер Андрей Рябинский сообщил, что российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин может провести бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом ранней весной следующего года.

— Новостей по реваншу с Уайтом пока нет, он точно будет, сейчас обсуждается дата, — цитирует Рябинского РБК. — Нас лимитирует только состояние здоровья Саши, а так все готово, все в силе, Саша очень хочет — вопрос только в дате и в том, когда он будет готов. Планируем, что бой удастся провести ранней весной.

В первом бою, который прошел 22 августа, 41-летний Поветкин победил Уайта и стал временным чемпионом мира WBC. В начале ноября Поветкин перенес коронавирус, из-за чего их реванш не состоялся. В конце месяца он приступил к тренировкам и сообщалось, что бой может состояться в январе 2021 года. Несмотря на перенос боя, Поветкин сохранил статус официального претендента на титул WBC.

Всего россиянин одержал 36 побед на профессиональном ринге (25 нокаутом) при одной ничьей и двух поражениях. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.