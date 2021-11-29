Промоушен Хабиба Eagle FC проведет два турнира в Майами в начале 2022-го и подпишет 50 новых бойцов

Бывший чемпион UFC в легком весе и владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах своей организации выйти на американский рынок.

«10 декабря у нас будет большой турнир с Eagle FC в Москве, последнее шоу года, — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ESPN. — А потом мы проведем шоу в США, в Майами — конец января. Очень большой ивент будет, 3-4 большие звезды выступят. Мы их уже подписали, пока не буду называть их имена. 15 декабря у меня будет большая пресс-конференция в Майами на FLX Arena. Буду я и ребята, которые будут драться в конце января в главном и соглавном событии. 2022-й год будет для нас очень значительным, мы планируем подписать около 50 бойцов со всего мира, молодых ребят, бывших звезд Bellator и UFC и так далее. Будут крупные турниры, некоторые из них в Майами.

Если ты хочешь расти в ММА, ты обязан идти в США. И как боец и как промоутер. Если ты не выйдешь на этот рынок, ты никогда не станешь кем-то серьезным, не станешь лучшим. Турниры в России и СНГ будут показываться по местным каналам, а зрители по всему миру смогут посмотреть их через приложение FLXcast. Конкуренция с UFC? Я не собираюсь пока ни с кем конкурировать, у меня свои взгляды на этот бизнес. Пока это только начало, я купил этот промоушен только в конце ноября прошлого года. Нам нужно 5-6 лет, чтобы говорить о конкуренции с большими игроками. Пока мы нацеливаемся на большие турниры в Майами в конце января и середине марта.

Буду ли я, как Дана Уайт, сводить бойцов на сцене на дуэль взглядов? Может быть. Но я не хочу быть, как Дана (смеется). У меня все еще растут волосы на голове. Я видел фотки Даны, когда он только начинал в UFC — тогда у него еще были волосы. А сейчас он лысый. Я не хочу лысеть (смеется). Но я буду промотировать турниры, буду на турнирах. Все буду делать, как Дана, только мои волосы на голове будут при мне".

Нурмагомедов приобрел Eagle FC в ноябре 2020 года. Сумма сделки составила 1 миллион долларов. После приобретения боец провел ребрендинг — промоушен поменял название с Gorilla Fighting Championship на Eagle Fighting Championship. С момента покупки Хабиб провел с промоушеном 12 турниров.