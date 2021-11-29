Порье: «После поединка с Нурмагомедовым я был убит горем»

Американский боец UFC Дастин Порье поделился воспоминаниями о поражении от россиянина Хабиба Нурмагомедова в сентябре 2019 года.

«Это мог быть шанс, но я его упустил, — приводит слова Порье MMA Fighting. — Когда все камеры исчезают, когда музыка перестает играть, когда ты один и смотришь в зеркало после такого поединка, или идешь в душ, то наступает реальность — это тяжелая таблетка, которую трудно проглотить».

По словам бойца, несмотря на поражение от благодарен судьбе за предоставленный шанс в бою с Нурмагомедовым.

«Любые препятствия — это часть пути. В этом и прелесть того, чем мы занимаемся. Когда я думаю об этом во время пробежок, то просто благодарю за путешествие. После поединка с Нурмагомедовым я был убит горем. Но я чувствую, что звезды сошлись, чтобы дать мне еще один шанс», — сказал он.

Напомним, что 11 декабря Порье проведет бой с чемпионом легкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 269.