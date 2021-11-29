Хабиб о перепалке с Гэтжи в Twitter: «Я уважаю Джастина, он приятный парень»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал агрессивный твит в адрес Джастина Гэтжи.

«После нашего боя мы ни разу не говорили с Джастином лично, - сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ESPN. — Понимаете, я уважаю Джастина, мне он нравится. Очень хороший парень. В 2016 году он помогал мне гонять вес, когда я готовился к Даррелу Хорчеру.

Пару дней он помогал мне, он тогда был чемпионом WSOF. Очень приятный парень. Я просто сказал ему свое мнение. Что Ислам больше заслуживает драться за пояс. Писал ли эти твиты Али? Нет, их писал я. Али бы такое никогда не написал Джастину, потому что у них очень хорошие отношения».

12 ноября Нурмагомедов в соцсетях призвал Гэтжи «заткнуться» после того, как тот заявил, что заслуживает драться за пояс первее Ислама Махачева.