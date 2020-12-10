ММА-промоушен Combate Americas заинтересован в организации боя между экс-бойцами UFC кубинцем Йоэлем Ромеро и американцем Тито Ортисом, сообщает Middle Easy. Combate Americas рассчитывает провести этот поединок в полутяжелом весе.

В конце прошлой недели стало известно об уходе 43-летнего Ромеро из UFC. На счету Ромеро 13 побед и 5 поражений в ММА (9-4 в UFC). Он трижды бился за титул чемпиона UFC в среднем весе. У экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе 45-летнего Ортиса 20 побед, 12 поражений и 1 ничья в ММА (14-11-1 в UFC).