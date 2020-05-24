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«Продолжаю готовиться и оставаться в форме». Волков — о переносе боя с Блэйдсом

06:54

Российский тяжеловес UFC Александр Волков? подтвердил перенос боя с американцем Кертисом Блэйдсом. Ранее появилась информация об отмене июньского турнира в Канаде.

«Мой поединок 20 июня в Канаде перенесен. Пока не знаю на какой срок и в какое место, но я продолжаю готовиться и оставаться в форме! Как будут новости, обязательно вам сообщу!» — написал Волков в Instagram.

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