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Президент UFC рассказал о своем самом большом упущении. Речь о бое Федора Емельяненко

15:59
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Президент UFC Дана Уайт выразил сожаление по поводу того, что ему не удалось подписать Федора Емельяненко и провести бой с его участием под эгидой организации.

— Единственный бой, который я хотел организовать, но не смог, это поединок Брока Леснара и Федора Емельяненко, — цитирует Уайта Mmajunkie. — Мы собирались провести бой на стадионе в Техасе, но не смогли договориться с Федором, поэтому у нас ничего не вышло.

Переговоры проходили в 2012 году — после того, как в июне 2012-го Емельяненко объявил о завершении карьеры.

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