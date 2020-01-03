Президент UFC рассказал о своем самом большом упущении. Речь о бое Федора Емельяненко

Президент UFC Дана Уайт выразил сожаление по поводу того, что ему не удалось подписать Федора Емельяненко и провести бой с его участием под эгидой организации.

— Единственный бой, который я хотел организовать, но не смог, это поединок Брока Леснара и Федора Емельяненко, — цитирует Уайта Mmajunkie. — Мы собирались провести бой на стадионе в Техасе, но не смогли договориться с Федором, поэтому у нас ничего не вышло.

Переговоры проходили в 2012 году — после того, как в июне 2012-го Емельяненко объявил о завершении карьеры.