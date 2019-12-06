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Президент UFC рассказал о контракте с Мейвезером

15:18
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Президент UFC Дана Уайт рассказал подробности подписания контракта с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. По его словам, это произошло на матче регулярного чемпионата НБА.

— Мы сидели рядом на матче «Клипперс». Разговаривали и буквально прямо на площадке подписали контракт, — цитирует Уайта mmajunkie.usatoday.com. — Мы договорились и пожали руки.

Если все получится, то в марте подпишем бумаги. Посмотрим, что будет в ближайшие месяцы. Возможно, подготовим что-то интересное. Если все пойдет хорошо, то в октябре или ноябре устроим с Флойдом что-нибуль интересное.

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