Президент UFC рассказал о контракте с Мейвезером

Президент UFC Дана Уайт рассказал подробности подписания контракта с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. По его словам, это произошло на матче регулярного чемпионата НБА.

— Мы сидели рядом на матче «Клипперс». Разговаривали и буквально прямо на площадке подписали контракт, — цитирует Уайта mmajunkie.usatoday.com. — Мы договорились и пожали руки.

Если все получится, то в марте подпишем бумаги. Посмотрим, что будет в ближайшие месяцы. Возможно, подготовим что-то интересное. Если все пойдет хорошо, то в октябре или ноябре устроим с Флойдом что-нибуль интересное.