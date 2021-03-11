Президент UFC подтвердил, что Эдвардс подерется за пояс в случае победы над Мухаммадом
09:43
Глава UFC Дана Уайт заявил, что 3-й номер рейтинга полусредневесов Леон Эдвардс станет следующим претендентом на пояс в случае победы в этот уик-энд.
Британец Эдвардс возвращается в октагон впервые с июля 2019 года. В главном событии UFC Vegas 21, который состоится в ночь на 14 марта, он встретится с американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом.
«100 процентов», — ответил Уайт Кэролайн Пирс из BT Sport на вопрос о том, получит ли Эдвардс титульный шанс в случае победы.
На счету 29-летнего Эдвардса 18 побед и 3 поражения. ?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...