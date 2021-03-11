Уайт готов поставить миллион долларов на победу Аскрена над Полом

17 апреля бывший боец UFC Бен Аскрен дебютирует в профессиональном боксе против ютубера, ставшего боксером, Джейка Пола. Для последнего это будет самое трудное испытание в карьере, так как в случае победы он докажет всем, что является настоящим бойцом.

Фаворитом в данном противостоянии идет Пол. С этим категорически не согласен глава UFC Дана Уайт, который готов поставить миллион долларов на победу своего бывшего работника.

«Давайте будем честны, Джейк Пол не боксер. Этот парень — гребаный ютубер, — говорит Уайт в интервью Hotboxin. — Он будет драться с опытным борцом, который дрался с настоящими бойцами и становился чемпионом мира в других организациях. Поставлю миллион долларов на то, что он [Джейк Пол] проиграет этот гребаный бой».

Аскрен (19-2-1) — экс-чемпион Bellator в полусреднем весе. Два своих последних боя он провел под эгидой UFC, уступив сперва нокаутом Хорхе Масвидалю за рекордные 5 секунд, а затем проиграв сабмишном бразильцу Демиану Майе в третьем раунде. ?