Боец Шина Бранденбург сбила насмерть человека и скрылась с места происшествия

Летом прошлого года бойцу BKFC Шине Бранденбург было предъявлено обвинение в смертельном ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как информирует 9&10 News, полиция штата сообщила, что в августе около часа ночи Шина Бранденбург сбила мотоциклиста и скрылась с места ДТП. Водитель мотоцикла, житель Хариуса Трой Ламберт, скончался от полученных травм. И Бранденбург, и Ламберт были замечены в местной таверне перед аварией. Бранденбург, 37-летняя жительница Гейлорда, в октябре получила ордер на арест. В ноябре в полицию штата поступила информация, что она живет в Миссури. Она была арестована местными правоохранительными органами и экстрадирована обратно в Мичиган, где ей 8 марта предъявили обвинение. Бранденбург обвиняется в неосторожном вождении и скрытии с места смертельного ДТП. Размер ее залога перед судом составляет 250,000 долларов.

Свой последний бой 37-летняя Бранденбург провела в Bare Knuckle FC в декабре 2020 года, уступив техническим нокаутом Дженни Клаузиус. Под эгидой топовой лиги по кулачным боям на ее счету 2 победы и 1 поражение.

Также Бранденбург имеет опыт в профессиональном ММА. В качестве бойца смешанного стиля она выступала в период с 2017 по 2019 год. Согласно Tapology, за эти два года она заработала отрицательный рекорд из 4 поражений.