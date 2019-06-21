Президент UFC готов организовать поединок между Бибером и Крузом

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможность организации поединка между певцом Джастином Бибером и актером Томом Крузом, информирует The Sun.

Ранее Бибер в своем Твиттере вызвал на бой Круза. В СМИ сообщалось, что певец лично обратился к президенту UFC с просьбой организовать поединок. Чуть позже Джастин признался, что сделал такое заявление не всерьез.

– Знаете, мне недавно звонили люди, реальные парни, которые отвечают за свои слова. Они сказали, что хотели бы участвовать в организации поединка между Крузом и Бибером. Эти ребята отметили, что Том готов драться. Я им ответил, что мне надо обсудить все моменты. Если бы я отказался от организации такого боя, то можно было назвать меня идиотом, – приводит слова Уайта The Sun.

Джастин Бибер отказался от боя с Томом Крузом, так как в нем есть отцовская сила