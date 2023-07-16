Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:34

Президент Open FC о победе Дудаковой: «Она часть нашей истории и команды»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Open FC Александр Гурьянов прокомментировал победу россиянки Виктории Дудаковой над бразильянкой Истелой Нуньес на UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США).

Поединок в минимальном весе завершился победой Дудаковой техническим нокаутом в первом раунде.

«Она часть нашей истории, часть команды. И от того приятнее видеть ее поднятую руку. Травма Нуньес — это страшно. Желаем ей скорейшего выздоровления. Но не надо сейчас писать о случайности победы Виктории. Вспомните, как год назад это милое создание с оторванной ногой дралось за контракт Даны Уайта», — цитирует Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

На счету 24-летней Дудаковой 7 побед и ни одного поражения, у 30-летней Нунес 6 побед и 5 поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Виктория Дудакова
Истела Нунес
UFC
ММА
0
Читайте также
«Зенит» вписывает себя в историю». Семак и Федотов — об OLIMPBET Суперкубке России
Теннисистка Корнеева потерпела поражение в полуфинале юниорского Уимблдона
В канцелярии Эрдогана рассказали о причинах поддержки расширения НАТО
Экс-советник главы Пентагона рассказал о превосходстве атомного флота РФ
Сальдо заявил о взятии под контроль ВС РФ самого важного участка у Антоновского моста
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макгрегор о бое Маска и Цукерберга: «Надеюсь, они не сольются»
Новости
RSS RSS
Все новости