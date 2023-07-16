Президент Open FC о победе Дудаковой: «Она часть нашей истории и команды»

Президент Open FC Александр Гурьянов прокомментировал победу россиянки Виктории Дудаковой над бразильянкой Истелой Нуньес на UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США).

Поединок в минимальном весе завершился победой Дудаковой техническим нокаутом в первом раунде.

«Она часть нашей истории, часть команды. И от того приятнее видеть ее поднятую руку. Травма Нуньес — это страшно. Желаем ей скорейшего выздоровления. Но не надо сейчас писать о случайности победы Виктории. Вспомните, как год назад это милое создание с оторванной ногой дралось за контракт Даны Уайта», — цитирует Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

На счету 24-летней Дудаковой 7 побед и ни одного поражения, у 30-летней Нунес 6 побед и 5 поражений.