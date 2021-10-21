Статистика и параметры Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона

23 октября в Москве российский боец ММА Федор Емельяненко проведет поединок с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. Их бой станет главным событием вечера смешанных единоборств.

Статистика Федора Емельяненко в ММА: 46 боев, 39 побед, 6 поражений, 1 поединок без результата.

Статистика Тимоти Джонсона в ММА: 22 боя, 15 побед, 7 поражений.

Параметры Федора Емельяненко. Возраст: 45 лет. Рост: 183 см. Вес: 104 кг. Правша.

Параметры Тимоти Джонсона. Возраст: 36 лет. Рост: 191 см. Вес: 120 кг. Левша.

Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств будет доступна на сайте «СЭ» 23 октября 2021 года. Видеотрансляцию покажут на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется примерно в 22.00 по московскому времени.

Подробную информацию о бое Емельяненко — Джонсон на «ВТБ Арене» читайте здесь.