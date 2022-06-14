Гаджиев: «В реванше с Кудряшовым Вагабов выглядел бы лучше»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу бывшего чемпиона мира по боксу Дмитрия Кудряшова над бойцом ММА Вагабом Вагабовым в поединке по правилам бокса. 36-летний россиянин победил нокаутом в первом раунде.

«Я, кстати, его не смотрел, пытался сесть в зале, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт». — Мне Хетаг Цопанов дал четыре билета в первом ряду. Я усадил гостей, посмотрел вокруг и думаю: «Куда бы сесть?» И в этот момент слышу звук. Поворачиваюсь, Вагаб лежит. Было много разговоров о том, что у Давида нет шансов в бою с Вагабом, а теперь многие говорят, что они есть. Отчасти, появился плюс для этого противостояния. Я думал, что Вагаб просто проиграет. Не ожидал, что будет такая история«.

Также президент AMC Fight Nights поделился мнением о возможном реванше.

«Можно по-другому. Вагаб уже не будет так драться и сделает выводы. Я по-прежнему считаю Кудряшова фаворитом. В шестираундовом поединке Дмитрий, который никогда не отличался функционалкой, может выиграть у абсолютно любого боксера, если это не Джошуа, Фьюри, Уайлдер и Усик. Кудряшов очень сильно бьет. В новом поединке Вагабов смотрелся бы гораздо лучше», — сказал он.