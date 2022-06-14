Нариман Аббасов согласился дать реванш Пираеву. Бой пройдет в декабре в категории 77 килограммов

Бывший претендент на титул AMC Fight Nights в легком весе россиянин Мариф Пираев (30-5) сообщил, что действующий чемпион AMC Fight Nights в легком весе Нариман Аббасов (28-4) согласился на его предложение подраться в весовой категории 77 килограммов.

«Нариман гигант дал согласие! Я в тебе не сомневался! Декабрь месяц — 77 килограммов! Баку только спортивный интерес! Всем спасибо, ждите», — написал Пираев в соцсетях.

Ранее Пираев предложил Аббасову за реванш в 77 килограммов гарантированный гонорар в шесть миллионов рублей.

Пираев проиграл Аббасову техническим нокаутом. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве.