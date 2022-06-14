Энтони Смит: «Прохазка и Тейшейра одновременно показали худшее выступление в карьере»

33-летний американский боец Энтони Смит (33-16) считает, что Иржи Прохазка (29-3) и Гловер Тейшейра (33-8) на протяжении всего боя на UFC 275 принимали глупые решения.

«Думаю, что оба парня одновременно показали свое худшее выступление в карьере. Впервые Гловер выглядел старым. Это был не тот Гловер, который дрался со мной или с Тиаго Сантосом. При этом у Прохазки тоже было одно из худших выступлений в карьере. На протяжении всего боя они принимали довольно глупые решения. Если бы вы сложили их IQ, то получили бы двузначное число. Они оба будто не умели драться.

Гловер несколько раз проходил в маунт, пару раз пытался провести болевой прием, но каждый раз терял позицию. Вы когда-нибудь видели, чтобы Гловер терял позицию? Разрыв в уровне грепплинга между этими бойцами просто огромен. У меня черный пояс по джиу-джитсу, я сабмитил чемпионов мира. Я борюсь на очень высоком уровне, но не смог ничего сделать Тейшейре. Не знаю, что с ним случилось во время боя с Прохазкой. Это был не тот Гловер.

В последних 3-4 поединках в защите Гловер был очень хорош. Он никогда не принимал тяжелых ударов. Но потом он выходит на бой с Прохазкой, пропускает удары и не может выбраться из болевого. Это очень странно. С точки зрения накала все было просто офигенно. С точки зрения технических аспектов,все было просто ужасно".

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.