Камил Гаджиев: «Сейчас Хабиб по факту переплюнул Федора Емельяненко»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, в чем Хабиб Нурмагомедов смог превзойти легендарного Федора Емельяненко.

«Интересные вещи были. Вот, например, Хабиб. За года полтора до его чемпионского боя, Зиявудин [Магомедов] (бывший со-владелец Fight Nights Global, ныне AMC Fight Nights, осужденный на 19 лет колонии — Прим. «СЭ») тесно начал общаться, клуб Хабибовский начал развивать. И мне Зиявудин в один день говорит: «Скоро Хаба станет безусловным номером один в ММА». А я говорю: «А как же Федор?». А он отвечает: «Вот увидишь, Федор на второй план отойдет. Точно Хабиб». Я говорю: «Интересная позиция...». Тогда казалось, что это невозможно. Невозможно переплюнуть Федора, но сейчас же по факту переплюнул его Хабиб».

«Это как сравнивать Пеле и Марадону. Кто-то скажет, что Пеле, а кто-то: «Да нет, конечно, Марадона». Кто-то начнет очки считать, кто-то скажет, что один больше только во внутреннем чемпионате забивал. Но факт остается фактом: оба чемпиона мира. Эти тоже оба чемпионы. Хабиб чемпион UFC, Федор чемпион Pride. Кто-то скажет: «Да ладно, что там Pride». Но в те времена Pride был номером один. Кто-то скажет, к примеру: «Да вот Федор не тех бил». А кто-то скажет: «Да это Хабиб не тех бил». Все время будут споры. Что факт: в том, что сегодня, с точки зрения некой сумасшествии вокруг персоны, его гораздо в большей степени добился Хабиб, чем Федор. Это связано не только с их, скажем так, особенностями личности, потому что Федору всегда в меньшей степени нужно было, он сторонился, а еще в том, что времена такие, что в период Федоровского величия не было практически социальных сетей, Instagram (ныне запрещена на территории РФ и признана экстремистской) и всей этой истории, которая на самом деле очень сильно повлияла на историю Хабибовскую».

«Второй аспект: у Федора не было такого антагониста, как у Хабиба в лице Конора. Да, был Мирко Кро Коп. Но Мирко Кро Коп же не Конор как бы ни было опять же в силу факторов. Времена такие были. Это не было так модно и так популярно что ли. Мирко знали люди, которые интересуются единоборствами, а Конора знает весь мир. Получается, что человека, который побил человека, которого знает весь мир, его знает весь мир. А человек, который побил Кро Копа, знает аудитория, которая ближе к единоборствам. Вот о чем речь.

Поэтому, конечно, Хабиб больше преуспел. И денег больше заработал, славы больше получил в количестве людей и узнаваемости. Но это не означает, что он масштабнее или круче боец, чем Федор. Нет. Я этого не утверждаю. И если, например, 50-летний житель Тюмени будет по-своему прав, если скажет: «Вы что, ребята, Федор для меня в два раза круче, чем Хабиб».