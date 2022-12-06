Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:14

Камил Гаджиев — о Павловиче: «Серега — машина. Бой за пояс UFC не за горами»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на победу российского тяжеловеса Сергея Павловича над Таем Туивасой.

«Серега — машина, — сказал Гаджиев в рубрике Kamil Time. — Это всем уже очевидно. Начинал он [свой путь в UFC] плохо, сгорел он в бою с Оверимом. Вот дай им сейчас вновь подраться, Серега бы выиграл. Он просто сгорел. Видимо, морально был не готов. Также могло быть много причин, о которых знает только Серега. А сейчас происходит то, что должно было происходить: Серега громит всех на своем пути. Такого, как онв теории может остановить Нганну, потому что он сам такой же, также Джон Джонс, потому что он в принципе самый лучший. Джон Джонс тактически грамотно строит поединки. Наверное, в этом плане Сереге точно нужно подрасти. В целом он там, где должен быть, и Серега большой молодец. Уверен, что бой за пояс чемпиона UFC не за горами».

Павлович и Туиваса провели бой на турнире UFC on ESPN 42, который состоялся в ночь на 4 декабря в Орландо. Поединок завершился нокаутом в первом раунде в пользу Павловича.

Камил Гаджиев
Сергей Павлович
UFC
ММА
0
Читайте также
«Нам говорили — сверлите дырки под ордена. А даже премий не дали». Единственный полуфинал ЧМ сборной СССР
Хорваты — не пенсионеры: они моложе Аргентины с Бразилией и обновили состав ЧМ-2018
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
Песков прокомментировал поездку Путина по Крымскому мосту за рулем автомобиля
В каких валютах Россия ведет расчеты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Павлович вошел в топ-3 рейтинга тяжеловесов UFC

Вейли Жанг хочет подраться с Валентиной Шевченко
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости