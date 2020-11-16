Представители бойца MMA Адама Яндиева в Instagram прокомментировали слова Сергея Харитонова в адрес спортсмена.

«Адам Алиханович сейчас в СИЗО, поэтому задержка с интервью. У Адама Алихановича прекрасные отношения с Али Багаутиновым и Камилом Гаджиевым. Это все фейк.

От всей команды просим не вестись на провокации человека, который не отвечает за свои слова! Это ложь и очередная провокация, просто травля», — говорится в сообщении.

Ранее Харитонов в интервью журналисту Александру Лютикову сообщил, что Яндиев рассказывал ему, как избил президента Fight Nights Global Камила Гаджиева и одного из бойцов — либо Али Багаутинова, либо Расула Мирзаева.