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Представители Яндиева — о заявлении Харитонова: «Не ведитесь на провокации человека, который не отвечает за свои слова»

04:25
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Представители бойца MMA Адама Яндиева в Instagram прокомментировали слова Сергея Харитонова в адрес спортсмена.

«Адам Алиханович сейчас в СИЗО, поэтому задержка с интервью. У Адама Алихановича прекрасные отношения с Али Багаутиновым и Камилом Гаджиевым. Это все фейк.

От всей команды просим не вестись на провокации человека, который не отвечает за свои слова! Это ложь и очередная провокация, просто травля», — говорится в сообщении.

Ранее Харитонов в интервью журналисту Александру Лютикову сообщил, что Яндиев рассказывал ему, как избил президента Fight Nights Global Камила Гаджиева и одного из бойцов — либо Али Багаутинова, либо Расула Мирзаева.

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